В Норвегии построят первый в мире туннель для кораблей: он пройдет через горный массив

Норвежский парламент одобрил проект еще в 2017 году, однако впоследствии его реализация оказалась под вопросом из-за роста расходов. Теперь строительство решено продолжить. Стоимость работ оценивается в 8,6 млрд норвежских крон (около 782 млн евро).

Длина туннеля составит около 1,8 км, ширина — примерно 37 м. Сооружение будет рассчитано на проход крупных судов, в том числе круизных лайнеров длиной до 140 м и водоизмещением около 16 тыс. тонн.

Строительство планируется начать в 2027 году. Завершение работ ожидается примерно через пять лет.

Проект связан с особенностями мыса Стад на полуострове Стадландет. Этот район считается одним из самых опасных для судоходства в Норвегии из-за частых штормов и высоких волн. Новый туннель позволит использовать защищенный маршрут через горный массив.