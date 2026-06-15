В ЕС вступил в силу Пакт о миграции и убежище

Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые правила должны обеспечить более надёжную защиту внешних границ, справедливое распределение ответственности между государствами и повышение эффективности процедур предоставления убежища и возвращения мигрантов.

Пакт предусматривает обязательную регистрацию и проверку безопасности нелегальных мигрантов, ускоренные пограничные процедуры и более строгие механизмы депортации лиц, которым отказано в международной защите. Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений на убежище и ужесточаются меры против повторных обращений.

По данным Еврокомиссии, количество незаконных пересечений границ ЕС уже сократилось на 55% по сравнению с показателями двухлетней давности.