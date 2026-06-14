170 молодых учёных Туркменистана награждены за лучшие научные работы

170 молодых учёных Туркменистана награждены за лучшие научные работы
В Инженерно-технологическом университете имени Огуз хана прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса научных работ среди молодёжи. Организаторами конкурса выступили Академия наук Туркменистана и Центральный совет Молодёжной организации имени Махтумкули.

В мероприятии приняли участие члены Правительства, руководители ведомств, ученые, преподаватели и студенты.

В текущем году на конкурс было подано более 1500 заявок от студентов и молодых специалистов. Постановлением президента Туркменистана, лучшими признаны 170 научных работ.

Жюри отобрало победителей по шести приоритетным направлениям:

  1. Нанотехнологии, химические технологии, изучение новых материалов и энергетика.
  2. Биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика.
  3. Информационно-коммуникационные системы, компьютерные технологии.
  4. Современные технологии медицины и производство лекарственных средств.
  5. Инновационная экономика.
  6. Гуманитарные науки.

Победителям вручили почётные дипломы и ценные подарки от имени главы государства.

В завершение церемонии её участники приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана.

Торжество завершилось праздничным концертом.