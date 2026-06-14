170 молодых учёных Туркменистана награждены за лучшие научные работы

В мероприятии приняли участие члены Правительства, руководители ведомств, ученые, преподаватели и студенты.

В текущем году на конкурс было подано более 1500 заявок от студентов и молодых специалистов. Постановлением президента Туркменистана, лучшими признаны 170 научных работ.

Жюри отобрало победителей по шести приоритетным направлениям:

Нанотехнологии, химические технологии, изучение новых материалов и энергетика. Биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика. Информационно-коммуникационные системы, компьютерные технологии. Современные технологии медицины и производство лекарственных средств. Инновационная экономика. Гуманитарные науки.

Победителям вручили почётные дипломы и ценные подарки от имени главы государства.

В завершение церемонии её участники приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана.

Торжество завершилось праздничным концертом.