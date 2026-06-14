170 молодых учёных Туркменистана награждены за лучшие научные работы
В мероприятии приняли участие члены Правительства, руководители ведомств, ученые, преподаватели и студенты.
В текущем году на конкурс было подано более 1500 заявок от студентов и молодых специалистов. Постановлением президента Туркменистана, лучшими признаны 170 научных работ.
Жюри отобрало победителей по шести приоритетным направлениям:
- Нанотехнологии, химические технологии, изучение новых материалов и энергетика.
- Биотехнология, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика.
- Информационно-коммуникационные системы, компьютерные технологии.
- Современные технологии медицины и производство лекарственных средств.
- Инновационная экономика.
- Гуманитарные науки.
Победителям вручили почётные дипломы и ценные подарки от имени главы государства.
В завершение церемонии её участники приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана.
Торжество завершилось праздничным концертом.