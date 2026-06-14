Учёные создали из атомов серебра самый маленький в истории QR-код

Каждый пиксель изображения представляет собой отдельный атом серебра, размещённый с помощью туннельного микроскопа. Размер всего QR-кода составляет 50 на 50 нанометров — примерно как вирус COVID-19.

Для создания объекта исследователи использовали условия сверхвысокого вакуума и криогенные температуры. Атомы размещали с помощью сверхтонкого зонда, а для обеспечения полной сканируемости QR-кода проводилась дополнительная настройка структуры.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале этого года учёными Технического университета Вены и компанией Cerabyte. Авторы нового проекта уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, однако её рассмотрение ещё не завершено.

Представители Cerabyte отмечают, что их технология сохраняет преимущества по стабильности и долговечности изображения, поскольку не требует вакуума и сверхнизких температур для хранения данных.