Суд в США разрешил провести турнир UFC в Белом доме

Турнир запланирован на 15 июня. Он приурочен к предстоящему 250-летию США (4 июля) и совпадает с 80-летием президента Дональда Трампа.

Правозащитники подали иск от имени двух граждан, заявляя, что мероприятие не было согласовано с конгрессом, а также оскорбляет «эстетические чувства» истцов.

«Экстренное ходатайство истцов о временном запретительном судебном приказе либо, в качестве альтернативы, об ускоренном предварительном судебном запрете, отклоняется», – говорится в документе.

В главном поединке турнира непобежденный чемпион UFC в легком весе, испанец грузинского происхождения Илия Топурия, проведет первую защиту пояса против временного обладателя титула американца Джастина Гэтжи.