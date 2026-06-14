Суд в США разрешил провести турнир UFC в Белом доме

Суд в США разрешил провести турнир UFC в Белом доме
Американский суд одобрил проведение турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома. Иск правозащитной организации Public Integrity Project, требовавшей отменить мероприятие, был отклонен.

Турнир запланирован на 15 июня. Он приурочен к предстоящему 250-летию США (4 июля) и совпадает с 80-летием президента Дональда Трампа.

Правозащитники подали иск от имени двух граждан, заявляя, что мероприятие не было согласовано с конгрессом, а также оскорбляет «эстетические чувства» истцов.

«Экстренное ходатайство истцов о временном запретительном судебном приказе либо, в качестве альтернативы, об ускоренном предварительном судебном запрете, отклоняется», – говорится в документе.

В главном поединке турнира непобежденный чемпион UFC в легком весе, испанец грузинского происхождения Илия Топурия, проведет первую защиту пояса против временного обладателя титула американца Джастина Гэтжи.