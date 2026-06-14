Неделя культуры пройдет в Балканском велаяте с 22 по 27 июня

Основные мероприятия состоятся в Балканабате. В здании «Белой юрты туркмен» запланированы церемонии открытия и закрытия Недели культуры, концерты, научные конференции, выставки, творческие встречи и литературные вечера.

Программа также предусматривает показы фильмов и театральных постановок. Кроме того, будут подведены итоги ранее объявленных творческих конкурсов.

В рамках Недели культуры в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоится показ оперы «Лейли и Меджнун».