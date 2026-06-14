Итоги 2-го игрового дня ЧМ: первая ничья, первый автогол и первый разгром

Группа B: Первая ничья на турнире

В стартовом матче квартета B одна из хозяев турнира сборная Канады избежала поражения в матче с командой Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте — босниец Йово Лукич забил гол с передачи Сеяда Колашинаца. Отыграться канадцы смогли лишь во втором тайме: на 78-й минуте ответный мяч забил вышедший на замену Кайл Ларин, которому ассистировал Промис Дэвид.

Обе сборные набрали по 1 баллу и синхронно возглавили таблицу своей группы.

Второй матч в группе B между сборными Катара и Швейцарии запланирован на сегодняшнюю ночь (начало в 00:00 по ашх).

Группа D: Разгромная победа США в домашних стенах

Сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая. Матч, проходивший в присутствии более чем 70 тысяч болельщиков, завершился со счетом 4:1.

Счет был открыт уже на 7-й минуте после того, как парагвайский футболист Дамьян Бобадилья срезал мяч в собственные ворота, став автором первого автогола на турнире. Затем преимущество американцев укрепил Фоларин Балогун, который оформил дубль уже в первом тайме (30, 45+5).

Во второй половине встречи парагвайцы смогли сократить отставание — на 73-й минуте гол забил Маурисио. Однако под самый занавес поединка, на 90+8 минуте, Джованни Рейна установил окончательный счет.

Благодаря этой победе сборная США заработала три важных очка.

Следующий матч в группе D состоится завтра, 14 июня, в нем встретятся сборные Австралии и Турции. Начало в 9:00 утра.

Также 14 июня состоятся следующие матчи:

Группа C

Бразилия – Марокко, 03:00

Гаити – Шотландия, 06:00

Группа E

Германия – Кюрасао, 22:00