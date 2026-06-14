Завтра состоится самый интригующий матч группового этапа ЧМ-2026
Попробуем обосновать это утверждение, опираясь на официальный мировой рейтинг национальных сборных, регулярно публикуемый ФИФА.
На данный момент первая десятка сильнейших сборных мира по версии ФИФА выглядит следующим образом:
- Аргентина — 1877.27 очка
- Испания — 1874.71 очка
- Франция — 1870.70 очка
- Англия — 1828.02 очка
- Португалия — 1767.85 очка
- Бразилия — 1765.86 очка
- Марокко — 1755.10 очка
- Нидерланды — 1753.57 очка
- Бельгия — 1742.24 очка
- Германия — 1735.77 очка
Это две самые близкие по уровню команды, и обе выступают в группе «C».
Бразильцы считаются одними из фаворитов чемпионата в целом. В команде играют множество звезд, но раньше им не хватало дисциплины. С назначением Карло Анчелотти это может измениться.
Сборная Марокко сенсация прошлого чемпионата мира, а также победитель (пусть и по решению суда) Кубка африканских наций.
Команды уже встречались между собой дважды. В первый раз это произошло на чемпионате мира в далеком 1998 году. Тогда бразильцы разгромили марокканцев 3:0, а голы забили легендарные Роналдо, Ривалдо и Бебето.
Во второй и последний раз команды встречались уже не так давно – в марте 2023 года. Это был товарищеский матч, но было видно, что команды подошли к игре всерьез, поэтому противостояние получилось упорным и жестким. И тогда победу одержала уже сборная Марокко со счётом 2:1.
Поэтому, чем завершится предстоящая встреча, сказать однозначно нельзя.
Дата и время матча: 14 июня, 03:00.
Другие примечательные матчи игрового дня
- Австралия — Турция: Также ожидается крайне напряженная игра между сборными Турции (22-е место в рейтинге) и Австралии (27-е место в рейтинге).
Дата и время матча: 14 июня, 09:00.
- Германия — Кюрасао: Противоположная ситуация — матч с самым максимальным разрывом в классе — зафиксирована в группе «E». Здесь сыграют сборная Германии (10-е место в мировом рейтинге) и сборная Кюрасао (83-е место). На данный момент это самая большая разница между соперниками на турнире.
Дата и время матча: 14 июня, 22:00.