Завтра состоится самый интригующий матч группового этапа ЧМ-2026

Попробуем обосновать это утверждение, опираясь на официальный мировой рейтинг национальных сборных, регулярно публикуемый ФИФА.

На данный момент первая десятка сильнейших сборных мира по версии ФИФА выглядит следующим образом:

Аргентина — 1877.27 очка Испания — 1874.71 очка Франция — 1870.70 очка Англия — 1828.02 очка Португалия — 1767.85 очка Бразилия — 1765.86 очка Марокко — 1755.10 очка Нидерланды — 1753.57 очка Бельгия — 1742.24 очка Германия — 1735.77 очка

Это две самые близкие по уровню команды, и обе выступают в группе «C».

Бразильцы считаются одними из фаворитов чемпионата в целом. В команде играют множество звезд, но раньше им не хватало дисциплины. С назначением Карло Анчелотти это может измениться.

Сборная Марокко сенсация прошлого чемпионата мира, а также победитель (пусть и по решению суда) Кубка африканских наций.

Команды уже встречались между собой дважды. В первый раз это произошло на чемпионате мира в далеком 1998 году. Тогда бразильцы разгромили марокканцев 3:0, а голы забили легендарные Роналдо, Ривалдо и Бебето.

Во второй и последний раз команды встречались уже не так давно – в марте 2023 года. Это был товарищеский матч, но было видно, что команды подошли к игре всерьез, поэтому противостояние получилось упорным и жестким. И тогда победу одержала уже сборная Марокко со счётом 2:1.

Поэтому, чем завершится предстоящая встреча, сказать однозначно нельзя.

Дата и время матча: 14 июня, 03:00.

Другие примечательные матчи игрового дня

Австралия — Турция: Также ожидается крайне напряженная игра между сборными Турции (22-е место в рейтинге) и Австралии (27-е место в рейтинге).

Дата и время матча: 14 июня, 09:00.

Германия — Кюрасао: Противоположная ситуация — матч с самым максимальным разрывом в классе — зафиксирована в группе «E». Здесь сыграют сборная Германии (10-е место в мировом рейтинге) и сборная Кюрасао (83-е место). На данный момент это самая большая разница между соперниками на турнире.

Дата и время матча: 14 июня, 22:00.