Для нефтегазовой отрасли Туркменистана закупят трубы у китайских компании

Контракты будут финансироваться за счет собственных средств туркменских госконцернов.

Согласно документам, концерну «Türkmengaz» разрешено за счет собственных средств заключить контракт с компанией Julong Steel Pipe Co., Ltd. на поставку стальных труб, предназначенных для строительных работ на объектах подведомственных предприятий и организаций.

Концерну «Türkmennebit» разрешено заключить контракт с компанией Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd. на закупку обсадных и буровых труб для проведения работ на эксплуатационных и разведочных скважинах.