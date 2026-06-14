В Туркменистане утверждена программа популяризации достижений науки и технологий

Документ направлен на укрепление роли науки в обществе, развитие человеческого капитала, повышение интеллектуального потенциала населения и привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности.

Программа предусматривает широкое распространение знаний о достижениях науки, техники и технологий среди населения, прежде всего среди молодежи. Ее реализация будет способствовать расширению научного мировоззрения, развитию творческих способностей молодого поколения и повышению интереса к научной деятельности.

Академии наук Туркменистана, профильным министерствам и ведомствам поручено обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных программой и планом ее реализации.