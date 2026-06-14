В Туркменистане проходит двухдневная конференция ко Дню науки

Перед началом заседаний гости ознакомились с выставкой инновационных разработок и проектов Туркменистана.

В начале пленарного заседания было зачитано обращение президента Сердара Бердымухамедова. В нем глава государства выразил твёрдую уверенность в том, что эти мероприятия вдохновят научное сообщество Туркменистана на большие свершения.

С докладами на пленарном заседании выступили руководители крупных зарубежных научных центров.

Президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли рассказал об изучении наследия Махтумкули Фраги в Азербайджане (включая работу профильного Центра при Институте литературы им. Низами Гянджеви) и ответной работе в Туркменистане по изданию трудов Низами Гянджеви.

рассказал об изучении наследия Махтумкули Фраги в Азербайджане (включая работу профильного Центра при Институте литературы им. Низами Гянджеви) и ответной работе в Туркменистане по изданию трудов Низами Гянджеви. Президент Академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов напомнил о двустороннем соглашении 2021 года между Академиями наук двух стран, благодаря которому развиваются совместные проекты в сфере химии, сейсмологии, генетики, энергетики и экологии.

напомнил о двустороннем соглашении 2021 года между Академиями наук двух стран, благодаря которому развиваются совместные проекты в сфере химии, сейсмологии, генетики, энергетики и экологии. Вице-президент Российской академии наук Виктор Руденко и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов обозначили совместные векторы партнерства в сфере нанотехнологий, энергетики, цифровой экономики и медицины, базирующиеся на потенциале Академий наук и научно-технических парков.

В обсуждениях также приняли участие профессор Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая Кайюн Гуан, научный директор академии Apple Developer Университета Неаполя имени Федерико II (Италия) Джорджо Вентре, исполнительный директор Фонда тюркской истории и культуры (TÜRKTAV) Асель Лахаева, профессор Сеульского национального университета (Республика Корея) Хёнджун Кан, член Совета Академии наук Турции Исмаил Коюнджу, генеральный директор Центра культуры и наследия имени Джумы Аль-Маджида (Египет) Мохаммед Камиль Гад и председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник

Основные секции и направления дискуссий

Помимо вопросов международного партнерства, ученые обсудили сохранение биоразнообразия флоры Центральной Азии, создание национальных парков, технологии производства лекарств для укрепления иммунитета, а также оцифровку и реставрацию редких исторических документов, хранящихся в зарубежных архивах.

13 июня работа конференции продолжается по специализированным секциям на базе крупнейших туркменских вузов и Международного научно-технологического парка АНТ.

Иностранных гостей также ждет культурная программа, осмотр достопримечательностей Ашхабада и встречи с отечественными исследователями и студентами.