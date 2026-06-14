В Ашхабаде прошло 13-е заседание туркмено-австрийской комиссии

Австрийскую делегацию возглавила руководитель Управления внешнеэкономических связей Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Вайссенбёк.

Участники рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

В центре внимания находились вопросы развития взаимодействия в промышленности, энергетике, экологических проектах, управлении отходами, строительстве, транспорте, сфере услуг, здравоохранении, фармацевтике, сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции.

Стороны также отметили перспективы сотрудничества в области «зеленой» экономики, цифровизации, искусственного интеллекта, городской инфраструктуры, водоочистных технологий и банковского сектора.

Отдельное внимание было уделено культурным, образовательным и научным связям. В рамках заседания состоялись двусторонние переговоры между представителями министерств, ведомств и деловых кругов двух стран.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.