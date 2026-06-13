Toyota запускает летнюю сервисную кампанию в Туркменистане
В рамках акции клиенты смогут воспользоваться рядом выгодных предложений, направленных на подготовку автомобиля к летнему сезону. В частности, владельцам Toyota и Lexus доступны:
- Диагностика автомобиля по 10 ключевым пунктам;
- Скидка 50% на очистку системы кондиционирования;
- Сервисный ваучер на 450 манат для использования при следующем визите в официальный сервисный центр в период с июля по сентябрь 2026 года.
Летняя кампания позволит владельцам автомобилей проверить состояние основных систем автомобиля, подготовить его к высоким летним температурам и обеспечить комфортную эксплуатацию в жаркий сезон.
Официальные дилеры Toyota в Туркменистане — Garagum Ulag и Beýik Ýüpek Ýoly — рекомендуют заранее пройти сезонную диагностику и доверить обслуживание автомобиля квалифицированным специалистам официального сервиса.
Подробная информация и запись на сервис:
Garagum Ulag
- Ашхабад, ул. Огузхана (Айтакова), 7/A
Тел.: 43 70 57, +993 65 11 37 74
- г. Балканабат, трасса M37, здание 52
(рядом с «Balkan Gaz Üpjünçilik»)
Тел.: +993 62 87 05 55
Beýik Ýüpek Ýoly
- Ашхабад, ул. Ходжа Ахмет Ясавы, 39
Тел.: 76 10 42; 76 10 33/32
Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года во всех официальных сервисных центрах Toyota, участвующих в программе.