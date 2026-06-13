Toyota запускает летнюю сервисную кампанию в Туркменистане

Toyota запускает летнюю сервисную кампанию в Туркменистане
С 1 по 30 июня 2026 года официальные сервисные центры Toyota в Туркменистане проводят специальную летнюю сервисную кампанию для владельцев автомобилей Toyota и Lexus любых годов выпуска и моделей.

В рамках акции клиенты смогут воспользоваться рядом выгодных предложений, направленных на подготовку автомобиля к летнему сезону. В частности, владельцам Toyota и Lexus доступны:

  • Диагностика автомобиля по 10 ключевым пунктам;
  • Скидка 50% на очистку системы кондиционирования;
  • Сервисный ваучер на 450 манат для использования при следующем визите в официальный сервисный центр в период с июля по сентябрь 2026 года.

Летняя кампания позволит владельцам автомобилей проверить состояние основных систем автомобиля, подготовить его к высоким летним температурам и обеспечить комфортную эксплуатацию в жаркий сезон.

Официальные дилеры Toyota в Туркменистане — Garagum Ulag и Beýik Ýüpek Ýoly — рекомендуют заранее пройти сезонную диагностику и доверить обслуживание автомобиля квалифицированным специалистам официального сервиса.

Подробная информация и запись на сервис:

Garagum Ulag

  • Ашхабад, ул. Огузхана (Айтакова), 7/A
    Тел.: 43 70 57, +993 65 11 37 74
  • г. Балканабат, трасса M37, здание 52
    (рядом с «Balkan Gaz Üpjünçilik»)
    Тел.: +993 62 87 05 55

Beýik Ýüpek Ýoly

  • Ашхабад, ул. Ходжа Ахмет Ясавы, 39
    Тел.: 76 10 42; 76 10 33/32

Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года во всех официальных сервисных центрах Toyota, участвующих в программе.