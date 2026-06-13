Reuters: Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года

Reuters: Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует сократить 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года в рамках программы по снижению численности персонала. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст выступления генерального директора компании Оливера Блуме.

Ожидается, что гендиректор зачитает его на ежегодном собрании акционеров 18 июня.

По данным агентства, предстоящее сокращение станет частью более масштабного плана, предусматривающего уменьшение штата на 28 тысяч человек к 2030 году.

По информации источника, Блуме также собирается сообщить акционерам о результатах программы повышения эффективности производства. Отмечается, что к 2025 году Volkswagen удалось снизить производственные затраты на своих заводах в Германии более чем на 20%.

Компания ранее объявляла о мерах по оптимизации расходов на фоне изменений на мировом автомобильном рынке и усиления конкуренции в отрасли.