Reuters: Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников до конца 2026 года
Ожидается, что гендиректор зачитает его на ежегодном собрании акционеров 18 июня.
По данным агентства, предстоящее сокращение станет частью более масштабного плана, предусматривающего уменьшение штата на 28 тысяч человек к 2030 году.
По информации источника, Блуме также собирается сообщить акционерам о результатах программы повышения эффективности производства. Отмечается, что к 2025 году Volkswagen удалось снизить производственные затраты на своих заводах в Германии более чем на 20%.
Компания ранее объявляла о мерах по оптимизации расходов на фоне изменений на мировом автомобильном рынке и усиления конкуренции в отрасли.