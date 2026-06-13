Шакира, лабубу и ацтеки: как прошла церемония открытия ЧМ-2026 (фотогалерея)

Первая часть: Ацтекские мотивы, марьячи и Лабубу

Первый акт шоу начался примерно за полтора часа до стартового свистка матча между сборными Мексики и ЮАР. На газон стадиона постелили зеленое полотнище, украшенное золотыми узорами.

Мексиканская певица и композитор Лила Даунс выступила в сопровождении актеров и танцоров. Часть из них была в образах шаманов, бивших в бубны и барабаны, а часть — в костюмах небольших золотых футбольных мячей. Итогом этого ритуального действа стало появление большого трофея Кубка мира в самом центре поля.

Бурный ажиотаж вызвало появление местной рок-группы Mana. Их хит Oye Mi Amor подпевало большинство болельщиков на трибунах.

Венесуэльский рэпер Дэнни Оушен выступил в сопровождении танцовщиц из Фольклорного балета Мексики имени Амалии Эрнандес, одетых в пышные юбки цветов национального флага. Следом за ними в розовом наряде вышла мексиканская певица Белинда, которой аккомпанировал ансамбль марьячи в традиционных костюмах чарро.

Финал мексиканской части шоу неожиданно прервали персонажи Лабубу. Два человека в костюмах этих известных монстров заполнили паузу перед выходом следующих артистов.

Вторая часть: Мировые хиты и рекорд Шакиры

Второй блок церемонии открыл колумбийский певец Джей Бальвин. Он исполнил трек Loco Contigo, выехав на поле на импровизированной самодельной машине.

Главным событием вечера стало появление колумбийской поп-дивы Шакиры. Певица стала первой артисткой, выступившей на четырех чемпионатах мира (ранее она пела на мундиалях в 2006, 2010 и 2014 годах).

В Мехико Шакира совместно с нигерийским музыкантом Burna Boy исполнила неофициальный гимн турнира — композицию Dai Dai. Песня сопровождалась праздничным салютом.

Заключительный аккорд шоу начался с выступления мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Она поприветствовала все сборные, которые принимали участие в отборочном цикле и пробились в финальную стадию.

«Да здравствует футбол и Мексика!» — резюмировала актриса.

После этого представители всех 48 сборных вынесли свои флаги и собрались вокруг центрального круга.

Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли и корейско-американская певица Ejae вживую исполнили официальный гимн ЧМ — песню DNA. При этом диджей Дэвид Гетта физически на стадионе не присутствовал — зрители наблюдали его выступление исключительно на экранах.

Церемония завершилась выходом президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который установил трофей Кубка мира на специальный подиум. После этого прогремел еще один небольшой фейерверк.

Матч открытия между Мексикой и ЮАР дал старт самому продолжительному чемпионату мира в истории футбола. Турнир продлится до 19 июля, а команды сыграют в общей сложности 104 матча. Помимо Мексики, игры мундиаля принимают США и Канада, а финальный поединок примет стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.