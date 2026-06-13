США впервые обогнали Саудовскую Аравию и Россию по экспорту нефти

Истоки нефтяного бума в США

Для США, переживших нефтяное эмбарго ОПЕК в 1973 году и десятилетиями зависимых от ближневосточного сырья, этот прорыв стал историческим. Ситуация начала коренным образом меняться после 2010 года благодаря резкому развитию добычи сланцевой нефти и газа.

Исторические вехи и цифры:

2000-е годы: Добыча нефти и жидких углеводородов в США выросла почти втрое — до 22 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в Саудовской Аравии этот показатель колебался в районе 10–12 млн баррелей (из-за квот ОПЕК), а в России после роста до 12 млн в 2010-х годах упал ниже 10 млн баррелей после 2020 года.

Добыча нефти и жидких углеводородов в США выросла почти втрое — до 22 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в Саудовской Аравии этот показатель колебался в районе 10–12 млн баррелей (из-за квот ОПЕК), а в России после роста до 12 млн в 2010-х годах упал ниже 10 млн баррелей после 2020 года. 2015 год: США отменили действовавший 40 лет запрет на экспорт нефти, что дало мощный импульс рынку.

США отменили действовавший 40 лет запрет на экспорт нефти, что дало мощный импульс рынку. Рост спроса: За последние 15 лет мировой спрос на нефть вырос с 87 млн (в 2010 году) до 104 млн баррелей в сутки (в прошлом году). Основную долю этого прироста обеспечили именно Штаты.

По данным аналитического сервиса Vortexa, на самом деле США удерживают лидерство уже третий месяц подряд.

Статистика экспорта за май (данные Vortexa):

США: ~10,5 млн баррелей в сутки (рост обеспечен за счет внутренней добычи и распечатывания стратегических запасов).

~10,5 млн баррелей в сутки (рост обеспечен за счет внутренней добычи и распечатывания стратегических запасов). Россия: 7 млн баррелей в сутки.

7 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия: 5,9 млн баррелей в сутки.

Для сравнения в 2025 году позиции выглядели следующим образом: Саудовская Аравия экспортировала около 8,1 млн б/с, США — 6,6 млн б/с, Россия — примерно 5,8 млн б/с.

Усиление позиций США может ослабить влияние ОПЕК и ее союзников на мировые цены. Президент Дональд Трамп не раз критиковал альянс за манипуляции. В мае ОПЕК понесла серьезный удар: после почти 60 лет членства из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты.

Соединенные Штаты — крупнейший поставщик сырой нефти и второй по величине поставщик нефтепродуктов в Европу. Теперь в ЕС опасаются рисков чрезмерной зависимости от американских компаний на фоне введения американцами торговых пошлин и их экологической политики.

Азиатским странам теперь также приходится все больше полагаться на США. В мае на Азию пришлось около 46% американского экспорта нефти — больше, чем в прошлом году (37%).