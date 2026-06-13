Сердар Бердымухамедов получил звание профессора по экономическим и политическим специальностям

Решение принято на основании заключений учёных советов и советов Высшего аттестационного комитета по гуманитарным, экономическим, юридическим и социологическим наукам.

При принятии решения были учтены деятельность главы государства в сфере научно-производственных, инновационно-промышленных, социально-экономических и научно-технических преобразований, а также его вклад в развитие науки, проведение миролюбивой внутренней и внешней политики и расширение международного сотрудничества.