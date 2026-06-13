Сделка отменяется: Meta отказалась от покупки стартапа Manus за $2 млрд

По данным CNBC, компании уже завершили операционное разделение. Сотрудникам Meta запретили использовать инструменты Manus во внутренних проектах, а персонал стартапа лишился доступа к корпоративным базам данных.

Manus был основан в Китае, а затем перенес штаб-квартиру в Сингапур. О покупке разработчика Meta объявила в декабре прошлого года. После этого началось расследование, а в апреле китайские регуляторы потребовали отменить сделку в рамках проверки безопасности иностранных инвестиций.

Сообщается, что власти Китая также усилили контроль за экспортом технологий и трансграничными сделками в стратегически важных секторах.