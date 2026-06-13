Моуринью официально подписал с «Реалом» контракт до 2029 года

На этой должности Моуринью сменил Альваро Арбелоа, который возглавил клуб в январе после ухода Хаби Алонсо.

Прошлый сезон оказался для мадридской команды неудачным. «Реал» завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей со счётом 4:6, а также потерял титул чемпиона Испании после поражения от «Барселоны» 11 мая.

Моуринью раньше уже работал в мадридском клубе. С 2010 по 2013 год под его руководством «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы португальского специалиста была «Бенфика», которую он возглавлял с сентября 2025 года. За свою карьеру Моуринью также тренировал португальские клубы «Униао Лейрия» и «Порту», итальянские «Интер» и «Рому», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», турецкий «Фенербахче».