ИИ в Абу-Даби впервые провел операцию по частичной замене коленного сустава

Частичная замена коленного сустава предполагает замену только поврежденной части сустава при сохранении здоровых костей, хрящей и связок. Такой подход способствует более быстрому восстановлению по сравнению с традиционными операциями.

Во время вмешательства система искусственного интеллекта помогала хирургу выполнять процедуры с высокой точностью, что позволило оптимально установить имплантат и обеспечить правильное выравнивание сустава.

По мнению специалистов клиники, применение роботизированной хирургии открывает новые возможности в области эндопротезирования благодаря точным измерениям и возможности разрабатывать индивидуальные планы лечения для пациентов.