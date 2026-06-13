В Академии наук Туркменистана прошла церемония вручения учёных степеней

В рамках церемонии были зачитаны постановление Общего собрания Академии наук Туркменистана и решение Президиума Высшего аттестационного комитета Туркменистана.

В ходе мероприятия, в частности, было объявлено об избрании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова академиком Академии наук Туркменистана по экономическим и политическим наукам и присвоении ему учёного звания профессора по экономическим и политическим специальностям.

Согласно решению Высшего аттестационного комитета, учёные степени присуждены 31 исследователю страны, из которых шесть получили степень доктора наук и двадцать пять — кандидата наук.

Также признаны документы о присуждении учёных степеней, полученных в странах-партнёрах: пять дипломов докторов наук и шесть дипломов кандидатов наук.

Выступавшие отметили значение проводимой работы по развитию науки и образования, расширению международного научного сотрудничества и внедрению современных технологий. Учёные, получившие дипломы, заявили о готовности продолжать исследования и содействовать развитию отечественной науки.