Toyota построила экспериментальную Camry с двумя двигателями мощностью 700 л.с.

Подразделение Toyota Gazoo Racing представило на марафоне Super Taikyu в Японии необычный концепт на базе седана Camry. В отличие от стандартных версий, этот автомобиль оснащен сразу двумя бензиновыми двигателями, полным приводом и обладает суммарной мощностью около 700 л.с.

​Семь цилиндров на один кузов

​В конструкции машины не используются электрические силовые установки — инженеры применили исключительно ДВС:

​ Передняя ось: за нее отвечает 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS мощностью 300 л.с., который ранее устанавливался на модели GR Yaris и GR Corolla.

за нее отвечает 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор G16E-GTS мощностью 300 л.с., который ранее устанавливался на модели GR Yaris и GR Corolla. ​Задняя ось: вместо заднего дивана в салон интегрировали совершенно новый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель G20E. Он выдает около 400 л.с. и приводит в движение задние колеса.

​Данная Camry не поступит в серийную продажу. Автомобиль представляет собой мобильную лабораторию для тестирования нового мотора G20E в экстремальных условиях гоночного марафона. Как отмечают эксперты Car and Driver, Toyota разрабатывает линейку высокоэффективных ДВС для будущих спортивных моделей, и данный 2,0-литровый агрегат в перспективе может быть использован в следующих поколениях Celica и MR2.

​Заднеприводная версия в стиле босозоку

​Помимо двухмоторного седана, подразделение Toyota Racing продемонстрировало еще один шоу-кар Camry. Автомобиль выполнен в стилистике японской субкультуры босозоку (bosozoku).

​В этой модификации установлен только один новый 400-сильный двигатель G20E, передающий тягу исключительно на заднюю ось. Экстерьер отличается специфическим обвесом и расширенными арками, а интерьер дополнен искусственным мехом, декоративной люстрой и хрустальной ручкой переключения передач.