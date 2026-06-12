Google просит пользователей срочно обновить Chrome

В чем заключается угроза?

Новой уязвимости присвоен идентификатор CVE-2026-11645, а уровень её опасности оценивается как высокий. Данная брешь в системе безопасности позволяет проводить операции чтения и записи данных за пределами разрешенных областей памяти. Это открывает злоумышленникам потенциальную возможность запускать произвольный вредоносный код на устройствах пользователей.

Google намеренно скрывает подробные технические детали уязвимости. Информация не будет раскрыта до тех пор, пока большая часть пользователей не обновит свои браузеры до безопасной версии.

Масштаб обновления и статистика рынка

Свежий релиз Chrome устраняет не только эту проблему:

Всего в обновлении закрыто 74 уязвимости разной степени критичности.

разной степени критичности. Актуальная безопасная версия браузера получила номер 149.0.7827.103 .

. Обновиться рекомендуется также пользователям других браузеров, работающих на движке Chromium, среди которых Edge, Opera, Brave и Arc.

По данным аналитических отчетов, популярность Google Chrome достигла исторического максимума: его доля на мировом рынке браузеров выросла до 78%. Для сравнения, идущий на втором месте Microsoft Edge удерживает менее 10% рынка.