Ученые Туркменистана и Китая совершили экспедицию в Каракумы

Проект был организован в рамках соглашения между Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук КНР.

Собранные материалы будут использованы для подготовки нового издания Красной книги Туркменистана и атласа пустынных растений.

Китайские специалисты получили данные для сравнительного изучения Каракумов и пустыни Такла-Макан.

Маршрут экспедиции охватил Центрально-Каракумский стационар «Гаррыкёль», районы Бокурдак и Ербент, газовый кратер Дарваза, Капланкырский государственный природный заповедник и заповедник «Bereketli Garagum».

Исследователи изучали растительность, пресмыкающихся и птиц, проводили геоботанические наблюдения и отбор почвенных проб.

Заключительным этапом стал Репетекский биосферный заповедник. Участники ознакомились с его музейными и научными фондами, после чего завершили программу исследований и вернулись в Ашхабад.