Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры ЧМ–2026

В преддверие мундиаля американский журнал Forbes, специализирующийся на финансовых рейтингах, опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в турнире.

Это будет первый чемпионат, в котором сыграют настоящие миллиардеры. Точнее, их на мундиале два: 41-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и 38-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Первый мечтает наконец-то добраться до заветного кубка, а второй пришел защищать свой титул.

Возглавляет рейтинг Роналду. За последние 12 месяцев форвард саудовского «Аль-Насра» заработал 300 миллионов долларов. Из них 235 миллионов — доходы от футбольной деятельности, 65 миллионов — рекламные контракты.

При составлении рейтинга самых высокооплачиваемых игроков учитывались их доходы за последние 12 месяцев. Данные взяты из новостных репортажей и общедоступных баз данных, в том числе с сайта Capology.com, а также из бесед с инсайдерами отрасли.

Топ-11 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026 по версии Forbes:

Криштиану Роналду (Португалия) — $300 млн Лионель Месси (Аргентина) — $140 млн Килиан Мбаппе (Франция) — $95 млн Эрлинг Холанд (Норвегия) — $80 млн Винисиус Жуниор (Бразилия) — $60 млн Мохаммед Салах (Египет) — $55 млн Садьо Мане (Сенегал) — $54 млн Джуд Беллингем (Англия) — $44 млн Ламин Ямаль (Испания) — $43 млн Гарри Кейн (Англия) — $41 млн Неймар (Бразилия) — $38 млн

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров по версии Finance Football оказался итальянский специалист Карло Анчелотти. Его заманили в сборную Бразилии, предложив самый высокий гонорар в мире и возложив на него огромную ответственность.

Фанаты наверняка вспомнят данный список окладов в случае провалов топ-сборных на мундиале. Ведь в топ-10 тренеров не попали наставники Испании и Аргентины (действующих победителей последних ЧМ, Евро и Кубка Америки) — они расположились во второй «десятке» общего списка.

Топ-10 зарплат главных тренеров ЧМ-2026

Карло Анчелотти (Бразилия) — €10 млн в год Юлиан Нагельсманн (Германия) — €7 млн Маурисио Почеттино (США) — €6 млн Томас Тухель (Англия) — €5,8 млн Роберто Мартинес (Португалия) — €4 млн Фабио Каннаваро (Узбекистан) — €4 млн Дидье Дешам (Франция) — €3,8 млн Роналд Куман (Нидерланды) — €3 млн Марсело Бьелса (Уругвай) — €3 млн Джесси Марш (Канада), Хавьер Агирре (Мексика), Густаво Альфаро (Парагвай) — €2,5 млн

Также интересно, что пятое место по уровню доходов неожиданно делит сборная Узбекистана, которую возглавляет Фабио Каннаваро (он замыкает топ-5 наравне с тренером Португалии). Примечательно, что Каннаваро даже не выводил Узбекистан на этот чемпионат мира, а его совокупный опыт работы со сборными до этого ограничивался одним месяцем работы в Китае в 2019 году.