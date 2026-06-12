Поспешили с увольнением: компании возвращают сотрудников, сокращенных из-за ИИ

Ранее о сокращениях заявляли многие ИТ-гиганты. Например, Meta уволила около 10% сотрудников ради инвестиций в ИИ, а компании Cloudflare, Coinbase и PayPal объявили о переходе на автоматизированную модель работы. Однако на практике экономический эффект не оправдал ожиданий.

Сразу несколько аналитических агентств фиксируют массовое разочарование работодателей результатами автоматизации:

Forrester Research сообщает, что около 55% руководителей пожалели о сокращениях, связанных с внедрением ИИ.

сообщает, что около 55% руководителей пожалели о сокращениях, связанных с внедрением ИИ. Gartner утверждает, что до 50% компаний, заменивших людей нейросетями в клиентской поддержке и операционных задачах, будут вынуждены восстановить эти позиции (возможно, под новыми названиями) в течение года.

утверждает, что до 50% компаний, заменивших людей нейросетями в клиентской поддержке и операционных задачах, будут вынуждены восстановить эти позиции (возможно, под новыми названиями) в течение года. Консалтинговая компания Robert Half подтвердила тренд после опроса 2000 менеджеров по найму в США. 32% респондентов сообщили, что их организации сначала уволили сотрудников из-за ИИ, а затем заново наняли людей на те же функции.

Менеджеры выделили ключевые причины, по которым алгоритмы проигрывают человеку:

Нехватка контекста и опыта (40% опрошенных): для качественной работы требуются скрытые человеческие знания, которые невозможно оцифровать. Необходимость контроля (38% опрошенных): системы ИИ требуют гораздо большего надзора со стороны человека, чем предполагалось. Низкая производительность (35% опрошенных): реальный рост эффективности оказался ниже прогнозных показателей.

Чаще всего «бумеранг» затрагивает сферы финансов, ИТ, HR, маркетинга, юриспруденции, здравоохранения и клиентской поддержки. Выяснилось, что автоматизация зачастую не отменяет работу, а перераспределяет нагрузку, повышая спрос на экспертов с глубокими контекстными знаниями.

Кроме того, компании обнаружили финансовый просчет: вернуть штатных сотрудников оказалось банально дешевле и эффективнее, чем пытаться компенсировать их отсутствие за счет закупки множества ИИ-инструментов и настройки дополнительного контроля за алгоритмами. Полноценной линейной замены человека роботом не произошло (по крайней мере, пока).