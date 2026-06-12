Моди установил рекорд на посту премьера Индии

10 июня исполнилось 4 399 дней с того момента, как Моди впервые принял присягу (это произошло 26 мая 2014 года). По этому показателю он обошел первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, чей рекорд держался более шестидесяти лет. Неру бессменно возглавлял правительство 4 398 дней — с 13 мая 1952 года до своей кончины 27 мая 1964 года.

Ранее Моди уже побил другие знаковые рекорды:

25 июля 2025 года он превзошел достижение Индиры Ганди, которая непрерывно руководила кабинетом министров 4 077 дней (с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года).

он превзошел достижение Индиры Ганди, которая непрерывно руководила кабинетом министров 4 077 дней (с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года). До этого Моди стал вторым лидером после Неру, кому удалось выиграть три парламентские кампании подряд, находясь в статусе действующего главы Правительства.

Издание Hindustan Times обращает внимание на то, в каких разных демографических и политических условиях устанавливались эти рекорды: