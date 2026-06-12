Моди установил рекорд на посту премьера Индии
10 июня исполнилось 4 399 дней с того момента, как Моди впервые принял присягу (это произошло 26 мая 2014 года). По этому показателю он обошел первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, чей рекорд держался более шестидесяти лет. Неру бессменно возглавлял правительство 4 398 дней — с 13 мая 1952 года до своей кончины 27 мая 1964 года.
Ранее Моди уже побил другие знаковые рекорды:
- 25 июля 2025 года он превзошел достижение Индиры Ганди, которая непрерывно руководила кабинетом министров 4 077 дней (с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года).
- До этого Моди стал вторым лидером после Неру, кому удалось выиграть три парламентские кампании подряд, находясь в статусе действующего главы Правительства.
Издание Hindustan Times обращает внимание на то, в каких разных демографических и политических условиях устанавливались эти рекорды:
|Параметр
|Эпоха Джавахарлала Неру
|Эпоха Нарендры Моди
|Население страны
|~ 340 млн человек
|> 1,31 млрд (в 2014 г.) / > 1,46 млрд (сейчас)
|Количество партий на выборах
|53 партии (в 1915–1952 гг.)
|464 партии (в 2014 г.) / 744 партии (в 2024 г.)
|Число избирателей
|~ 170 млн человек
|> 830 млн человек (к 2014 г.)