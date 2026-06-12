Легенды и титаны: Time составил список 100 самых влиятельных людей в спорте

Все участники списка разделены на четыре тематические категории:

Легенды: баскетболист Леброн Джеймс, футболист Лионель Месси, фигурист Илья Малинин, теннисисты Янник Синнер и Карлос Алькарас, хоккеистка Мари-Филип Пулен, легкоатлет Арман Дюплантис, конькобежец Джордан Штольц и другие.

Титаны: футболисты Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд, лыжник Йоханнес Клэбо, баскетболисты Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер, бейсболист Аарон Джадж, хоккеист Джек Хьюз, комментатор NBC Майк Тирико и другие.

Инноваторы: фигуристка Алиса Лью, горнолыжница Линдси Вонн, марафонец Себастьян Саве, баскетболисты Джейлен Брансон и Купер Флэгг, президент футбольного клуба «Лион» Мишель Канг и другие.

Лидеры: теннисистка Арина Соболенко, гонщик «Формулы-1» Кими Антонелли, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, дартсмен Люк Литтлер, боксер Александр Усик, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт, принц Харри и другие.