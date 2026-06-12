В Китае построили самый высокий в мире башенный кран

Грузоподъемность крана рассчитана на установку компонентов ветряных турбин мощностью более 10 МВт с высотой ступицы свыше 200 метров. При этом для размещения техники требуется площадка размером всего 35×55 метров с несущей способностью грунта 0,18 МПа, что снижает требования к подготовке основания.

По данным производителя, конструкция выдерживает ветровые нагрузки до 10 баллов по шкале Бофорта. Интеллектуальная система управления в режиме реального времени контролирует состояние оборудования, отслеживая нагрузки, вибрации и другие параметры.

Появление нового крана связано с изменениями в отрасли наземной ветроэнергетики. Современные турбины все чаще устанавливаются на башнях высотой 150–200 метров, а отдельные проекты предусматривают конструкции высотой до 240 метров. Более высокие установки позволяют использовать более стабильные воздушные потоки и увеличивать выработку электроэнергии.

Монтаж таких объектов осложняется значительным весом оборудования: масса гондол достигает 150–200 тонн, а длина лопастей может превышать 100 метров. Традиционные гусеничные краны требуют больших площадок и длительной подготовки основания. В Zoomlion считают, что башенная конструкция LW3600-240NB позволяет решить эти задачи благодаря меньшей занимаемой площади и возможности работы на слабых грунтах.

Для повышения устойчивости разработчики применили высокопрочные кованые зажимные кольца, технологию синхронного домкратного подъема с двумя цилиндрами и цифровую систему мониторинга, прогнозирующую остаточный ресурс оборудования. По оценкам специалистов отрасли, использование подобных кранов позволит существенно сократить сроки строительства крупных ветропарков.