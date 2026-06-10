Samsung закрепила за собой больше 30% рынка телевизоров

Наиболее сильные позиции компания занимает в премиальном сегменте:

Среди телевизоров стоимостью более $2500 Samsung обеспечила 53,4% мировых продаж.

В категории устройств дороже $1500 доля бренда составила 50,1%.

Значительный вклад в результаты продолжают вносить OLED-телевизоры. За год продажи таких моделей выросли на 28,8%, а доля компании в этом сегменте достигла 40,1%.

Хотя Samsung начала выпуск OLED-телевизоров сравнительно недавно, с 2022 года компания продала более 5 миллионов таких устройств по всему миру.

Особенно заметными остаются позиции бренда в Северной Америке, где его доля на рынке OLED-телевизоров достигла 46,1%.