Apple представила iOS 27 с новым дизайном и более чем 200 улучшений

Apple представила iOS 27 с новым дизайном и более чем 200 улучшений
Apple представила iOS 27 с новым дизайном и более чем 200 улучшений - img 2
На конференции WWDC 2026 компания Apple представила операционную систему iOS 27. Одним из главных нововведений стала новая версия Siri на базе искусственного интеллекта, однако обновление также принесло изменения в производительности, дизайне и наборе системных функций.

Функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Владельцы более ранних устройств смогут установить iOS 27, однако без большинства ИИ-возможностей.

Изменения в приложении «Фото»

В систему добавлены генеративные инструменты обработки изображений. Пользователи смогут удалять лишние объекты с фотографий, расширять фон за пределами кадра и изменять точку съёмки с помощью ИИ.

Производительность и стабильность

Apple уделила особое внимание быстродействию системы. Из презентации следует, что теперь:

  • приложения запускаются на 30% быстрее;
  • скорость передачи файлов через AirDrop выросла на 80%;
  • улучшена отзывчивость старых моделей iPhone;
  • переработаны Spotlight и системный поиск.

Изменения дизайна

В интерфейсе Liquid Glass появился регулятор прозрачности. Пользователи смогут настраивать степень прозрачности элементов оформления.

Также была изменена визуализация иконок и улучшен контраст интерфейса.

Другие нововведения:

  • общие альбомы iCloud теперь работают с Android и Windows;
  • в FaceTime добавили возможность снимать одновременно с двух камер;
  • отдельное приложение для рисования в «Сообщениях»;
  • поддержка Live Activities в горизонтальной ориентации;
  • увеличенные виджеты на домашнем экране;
  • отдельная регулировка громкости будильника;
  • кастомный эквалайзер для AirPods;
  • возможность использовать один номер телефона на двух iPhone.

В самой Apple насчитали свыше 200 различных улучшений.

Поддерживаемые устройства

iOS 27 будет доступна для всех моделей, поддерживающих iOS 26:

  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone SE второго и третьего поколений.

Будущие модели линейки iPhone 18 получат систему изначально.

Сроки выхода

Бета-версия для разработчиков стала доступна после презентации WWDC 2026. Публичное тестирование ожидается в июле.

Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей запланирован на сентябрь 2026 года.