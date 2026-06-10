Apple представила iOS 27 с новым дизайном и более чем 200 улучшений

Функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Владельцы более ранних устройств смогут установить iOS 27, однако без большинства ИИ-возможностей.

Изменения в приложении «Фото»

В систему добавлены генеративные инструменты обработки изображений. Пользователи смогут удалять лишние объекты с фотографий, расширять фон за пределами кадра и изменять точку съёмки с помощью ИИ.

Производительность и стабильность

Apple уделила особое внимание быстродействию системы. Из презентации следует, что теперь:

приложения запускаются на 30% быстрее;

скорость передачи файлов через AirDrop выросла на 80%;

улучшена отзывчивость старых моделей iPhone;

переработаны Spotlight и системный поиск.

Изменения дизайна

В интерфейсе Liquid Glass появился регулятор прозрачности. Пользователи смогут настраивать степень прозрачности элементов оформления.

Также была изменена визуализация иконок и улучшен контраст интерфейса.

Другие нововведения:

общие альбомы iCloud теперь работают с Android и Windows;

в FaceTime добавили возможность снимать одновременно с двух камер;

отдельное приложение для рисования в «Сообщениях»;

поддержка Live Activities в горизонтальной ориентации;

увеличенные виджеты на домашнем экране;

отдельная регулировка громкости будильника;

кастомный эквалайзер для AirPods;

возможность использовать один номер телефона на двух iPhone.

В самой Apple насчитали свыше 200 различных улучшений.

Поддерживаемые устройства

iOS 27 будет доступна для всех моделей, поддерживающих iOS 26:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone SE второго и третьего поколений.

Будущие модели линейки iPhone 18 получат систему изначально.

Сроки выхода

Бета-версия для разработчиков стала доступна после презентации WWDC 2026. Публичное тестирование ожидается в июле.

Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей запланирован на сентябрь 2026 года.