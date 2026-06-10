Apple представила iOS 27 с новым дизайном и более чем 200 улучшений
Функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. Владельцы более ранних устройств смогут установить iOS 27, однако без большинства ИИ-возможностей.
Изменения в приложении «Фото»
В систему добавлены генеративные инструменты обработки изображений. Пользователи смогут удалять лишние объекты с фотографий, расширять фон за пределами кадра и изменять точку съёмки с помощью ИИ.
Производительность и стабильность
Apple уделила особое внимание быстродействию системы. Из презентации следует, что теперь:
- приложения запускаются на 30% быстрее;
- скорость передачи файлов через AirDrop выросла на 80%;
- улучшена отзывчивость старых моделей iPhone;
- переработаны Spotlight и системный поиск.
Изменения дизайна
В интерфейсе Liquid Glass появился регулятор прозрачности. Пользователи смогут настраивать степень прозрачности элементов оформления.
Также была изменена визуализация иконок и улучшен контраст интерфейса.
Другие нововведения:
- общие альбомы iCloud теперь работают с Android и Windows;
- в FaceTime добавили возможность снимать одновременно с двух камер;
- отдельное приложение для рисования в «Сообщениях»;
- поддержка Live Activities в горизонтальной ориентации;
- увеличенные виджеты на домашнем экране;
- отдельная регулировка громкости будильника;
- кастомный эквалайзер для AirPods;
- возможность использовать один номер телефона на двух iPhone.
В самой Apple насчитали свыше 200 различных улучшений.
Поддерживаемые устройства
iOS 27 будет доступна для всех моделей, поддерживающих iOS 26:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone SE второго и третьего поколений.
Будущие модели линейки iPhone 18 получат систему изначально.
Сроки выхода
Бета-версия для разработчиков стала доступна после презентации WWDC 2026. Публичное тестирование ожидается в июле.
Финальный релиз iOS 27 для всех пользователей запланирован на сентябрь 2026 года.