Этого ждали с 2024 года. Siri наконец-то допилили до полноценного ИИ-помощника

Siri AI работает на базе больших языковых моделей. Apple использует собственные технологии Apple Intelligence, а также модели Gemini от Google. Новый помощник получил возможность понимать контекст общения, анализировать содержимое экрана и учитывать персональный контекст пользователя.

Основные возможности

Распознавание экрана

Siri теперь умеет распознавать происходящее на экране устройства и находить информацию в сообщениях, электронной почте, заметках и фотографиях. Например, помощник способен отыскать номер бронирования отеля в старом письме.

Работа с приложениями

Помощник умеет выполнять действия внутри приложений: создавать черновики писем, редактировать фотографии, формировать подборки снимков и отправлять их. Разработчики сторонних программ смогут интегрировать такие функции через Spotlight.

Поиск информации в интернете

Siri AI способна искать актуальные данные в сети, отвечать на сложные вопросы и поддерживать диалог с уточняющими запросами.

Отдельное приложение

Для Siri создано отдельное приложение с историей диалогов. История синхронизируется через iCloud между iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro.

Visual Intelligence

Новая версия Siri получила функции распознавания изображений. В приложении «Камера» на iPhone появится специальный режим для определения объектов перед пользователем. Аналогичные возможности будут доступны на iPad, Mac и Vision Pro.

Диктовка и голос

Обновлённая языковая модель точнее преобразует речь в текст, автоматически расставляет знаки препинания и заглавные буквы. Пользователи также смогут настраивать темп и выразительность голоса помощника.

Конфиденциальность

Apple заявляет, что обработка запросов осуществляется либо непосредственно на устройстве, либо через систему Private Cloud Compute. По данным компании, конфиденциальная информация не сохраняется на серверах и недоступна даже самой Apple. Архитектура безопасности открыта для проверки независимыми специалистами.

Интеграция в устройства

На iPhone Siri AI можно вызвать боковой кнопкой, голосовой командой «Hey Siri» или жестом от Dynamic Island.

На Mac и iPad помощник встроен в Spotlight и системные контекстные меню.

На гарнитуре Apple Vision Pro Siri отображается в виде пространственной 3D-визуализации и активируется взглядом и голосом.

На Apple Watch поддерживаются виджеты Smart Stack, предлагающие продолжить недавний диалог.

Когда появится Siri AI

Тестирование функций уже доступно разработчикам. Публичная бета-версия выйдет позже в этом году.

Siri AI станет частью прошивок iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 и будет доступна на моделях iPhone 16 и более поздних версий, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), моделях iPad с процессором M1 и более поздних версий, Mac с процессором M1 и более поздних версий, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10 и более поздних версий, Apple Watch Ultra 2 и более поздних версий, а также Apple Watch SE 3 при сопряжении с находящимся рядом iPhone с поддержкой Apple Intelligence.