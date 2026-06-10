Этого ждали с 2024 года. Siri наконец-то допилили до полноценного ИИ-помощника
Siri AI работает на базе больших языковых моделей. Apple использует собственные технологии Apple Intelligence, а также модели Gemini от Google. Новый помощник получил возможность понимать контекст общения, анализировать содержимое экрана и учитывать персональный контекст пользователя.
Основные возможности
Распознавание экрана
Siri теперь умеет распознавать происходящее на экране устройства и находить информацию в сообщениях, электронной почте, заметках и фотографиях. Например, помощник способен отыскать номер бронирования отеля в старом письме.
Работа с приложениями
Помощник умеет выполнять действия внутри приложений: создавать черновики писем, редактировать фотографии, формировать подборки снимков и отправлять их. Разработчики сторонних программ смогут интегрировать такие функции через Spotlight.
Поиск информации в интернете
Siri AI способна искать актуальные данные в сети, отвечать на сложные вопросы и поддерживать диалог с уточняющими запросами.
Отдельное приложение
Для Siri создано отдельное приложение с историей диалогов. История синхронизируется через iCloud между iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro.
Visual Intelligence
Новая версия Siri получила функции распознавания изображений. В приложении «Камера» на iPhone появится специальный режим для определения объектов перед пользователем. Аналогичные возможности будут доступны на iPad, Mac и Vision Pro.
Диктовка и голос
Обновлённая языковая модель точнее преобразует речь в текст, автоматически расставляет знаки препинания и заглавные буквы. Пользователи также смогут настраивать темп и выразительность голоса помощника.
Конфиденциальность
Apple заявляет, что обработка запросов осуществляется либо непосредственно на устройстве, либо через систему Private Cloud Compute. По данным компании, конфиденциальная информация не сохраняется на серверах и недоступна даже самой Apple. Архитектура безопасности открыта для проверки независимыми специалистами.
Интеграция в устройства
- На iPhone Siri AI можно вызвать боковой кнопкой, голосовой командой «Hey Siri» или жестом от Dynamic Island.
- На Mac и iPad помощник встроен в Spotlight и системные контекстные меню.
- На гарнитуре Apple Vision Pro Siri отображается в виде пространственной 3D-визуализации и активируется взглядом и голосом.
- На Apple Watch поддерживаются виджеты Smart Stack, предлагающие продолжить недавний диалог.
Когда появится Siri AI
Тестирование функций уже доступно разработчикам. Публичная бета-версия выйдет позже в этом году.
Siri AI станет частью прошивок iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 и будет доступна на моделях iPhone 16 и более поздних версий, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), моделях iPad с процессором M1 и более поздних версий, Mac с процессором M1 и более поздних версий, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10 и более поздних версий, Apple Watch Ultra 2 и более поздних версий, а также Apple Watch SE 3 при сопряжении с находящимся рядом iPhone с поддержкой Apple Intelligence.