Экспериментальный самолет NASA X-59 впервые преодолел звуковой барьер

Новое достижение стало важным этапом в разработке технологий тихих сверхзвуковых полетов. Летчик-испытатель Джим «Клу» Лесс достиг максимальной скорости порядка числа Маха 1,1 (1147 км/ч) и высоты 13 228 метров. Полет продолжался 81 минуту.

В ходе испытания инженерная команда сосредоточилась на характеристиках управляемости как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях.

Конструкция X-59 позволяет летать без громкого звукового удара, создавая лишь тихий глухой хлопок.

Данной вехе предшествовал напряженный испытательный период из 16 вылетов за последние 90 дней.

«Я благодарен команде NASA и подразделению Lockheed Martin Skunk Works за помощь, благодаря которой мы пришли к этому результату, и надеюсь, что это лишь первая из many совместных работ, пока мы возрождаем линейку экспериментальных самолетов NASA», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

В ближайшие дни ожидаются новые полеты. Теперь самолёт должен выйти на крейсерскую скорость числа Маха 1,4 (1489 км/ч) и высоту около 16 764 метров.

Следующие испытания X-59 будет проводить в компании самолёта сопровождения, чтобы собрать данные о том, как люди воспринимают тихий глухой хлопок. Затем агентство поделится результатами с регуляторами в США и других странах, чтобы помочь в установлении новых стандартов по шуму.