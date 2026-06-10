Составлен мировой рейтинг городов по числу библиотек на душу населения
Развитие библиотечной сети стало одним из приоритетов восстановления города после Второй мировой войны. Сегодня библиотеки Варшавы выполняют не только образовательную функцию, но и служат общественными пространствами для общения и культурных мероприятий.
Одним из лидеров также остаётся Сеул. В 2023 году в столице Южной Кореи городские библиотеки посетили более 22 миллионов человек. Помимо доступа к книгам, они предлагают лекции, творческие мастерские, образовательные программы и курсы цифровой грамотности.
Особый опыт предлагает Брюссель, где библиотечная система отражает богатое языковое многообразие Бельгии. Франкоязычные и нидерландоязычные сообщества поддерживают собственные сети библиотек, предоставляя жителям доступ к литературе и информационным ресурсам на нескольких языках.
Несмотря на развитие цифровых технологий, публичные библиотеки продолжают играть важную роль в обеспечении доступа к знаниям, поддержке образования и развитии культурной жизни городов.