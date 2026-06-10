Популярные среди знаменитостей балетки могут привести к проблемам со стопами

Подиатр Энн Шарки отметила, что плоская подошва и отсутствие достаточной амортизации способны со временем привести к болям в пятках и изменению свода стопы.

«Стопа при каждом шаге неоднократно приземляется на кусок картона. Если бы люди понимали, что происходит с их стопами в течение месяцев ежедневного ношения балеток, они бы дважды подумали, прежде чем надевать их», — отметила специалист.

Доктор Марион Яу добавила, что балетки с узким носком могут способствовать искривлению пальцев, образованию мозолей и повреждению ногтевой пластины.

«Чем уже носок обуви, тем меньше места для нормального разведения пальцев и тем сильнее долгосрочное негативное воздействие на переднюю часть стопы», — предупредила она.

Специалисты подчеркнули, что обувь должна соответствовать размеру стопы, обеспечивать устойчивость при ходьбе и надежную фиксацию ноги.