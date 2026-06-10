Объявлены даты юбилейного 80-го Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль был основан в 1946 году и за свою историю не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах.

Программу юбилейного смотра организаторы представят в апреле 2027 года. Пока кинокритики и поклонники кино обсуждают возможных участников конкурсной программы. Среди вероятных претендентов называются фильмы «Система развлечений не работает» Рубена Эстлунда, «Фонда» Жюстин Трие, «Где-то там» Александра Пейна и новый проект Аличе Рорвахер.

Даты проведения кинорынка Marché du Film, который традиционно сопровождает фестиваль, пока не объявлены.

Предыдущий, 79-й Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая 2026 года. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — получила картина «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Гран-при жюри был присужден фильму «Минотавр» россиянина Андрея Звягинцева.

Председателем жюри 79-го фестиваля был южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. Он стал первым представителем Южной Кореи и третьим азиатским кинематографистом на этом посту за всю историю Каннского кинофестиваля. Ранее жюри возглавляли японский журналист Тэцуро Фурукаки в 1962 году и гонконгский режиссер Вонг Карвай в 2006 году.