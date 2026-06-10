Легенда «Ливерпуля» Дивок Ориги объявил о завершении карьеры в 31 год

Последний официальный матч футболист провёл в апреле 2024 года за «Ноттингем Форест», где выступал на правах аренды из итальянского «Милана».

«Я осуществил мечту детства — сыграл на самых больших аренах и выиграл главные трофеи. Я благодарен Богу за все, что мне было дано. Моя миссия завершена. Теперь я перехожу к своему следующему этапу жизни. Дальше — больше. Продолжение следует», — написал Ориги в Instagram.

За свою карьеру бельгийский форвард также выступал за французский «Лилль» и немецкий «Вольфсбург».

Наибольших успехов Ориги добился в составе «Ливерпуля». Вместе с английским клубом он стал чемпионом Англии в 2020 году, выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги в 2022 году, а также стал победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году.

За сборную Бельгии нападающий провёл 32 матча и забил три мяча.

Одним из самых известных эпизодов в карьере Ориги стал ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Барселоны» в сезоне-2018/19. Его гол в победной встрече со счётом 4:0 помог «Ливерпулю» отыграть поражение 0:3 в первом матче и выйти в финал турнира, который команда впоследствии выиграла.