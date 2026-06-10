Запуск биткоин-ETF в Японии способно привлечь до $19,3 млрд

Японские власти обсуждают реформу, которая переведет криптоактивы из-под закона о платежных услугах под действие законодательства о финансовых инструментах и биржах. Это позволит официально рассматривать их как инвестиционные активы.

Согласно базовому сценарию XWIN Japan, приток средств в биткоин-ETF может составить около 1,4 трлн иен, или 8,7 млрд долларов. В оптимистичном варианте показатель может достичь 3,1 трлн иен, что эквивалентно примерно 19,3 млрд долларов.

По данным аналитиков, такой объем инвестиций способен сформировать спрос примерно на 140 тысяч биткоинов. При этом главным эффектом запуска ETF эксперты называют не возможный рост стоимости криптовалюты, а упрощение доступа инвесторов к активу через традиционные брокерские счета.

Также в стране обсуждаются изменения налогового регулирования цифровых активов, которые могут способствовать дальнейшей интеграции криптовалют в финансовую систему Японии.