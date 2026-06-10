Водородный прототип Toyota TR LH2 выйдет на трассу в Ле-Мане

Прототип оснащён двигателем внутреннего сгорания, адаптированным для работы на жидком водороде. Демонстрационные круги пройдут 11 и 13 июня на трассе Circuit de la Sarthe протяжённостью 13,626 километра.

Автомобиль не заявлен в качестве полноценного участника соревнований и будет использоваться исключительно для тестирования технологий при высоких нагрузках.

Проект стал очередным этапом развития водородной программы Toyota. Ранее компания проводила испытания автомобилей на газообразном водороде, а затем перешла к разработке систем на жидком водороде. До появления нового прототипа были представлены концепты GR H2 Racing Concept и GR LH2 Racing Concept.

TR LH2 Racing Prototype построен на базе шасси, используемого в текущей программе гиперкаров Toyota в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC. Это позволяет инженерам оценивать работу водородной силовой установки в условиях длительных высокоскоростных нагрузок.

Toyota развивает свою водородную программу с 2021 года, когда команда Rookie Racing начала испытания модели Corolla H2 в японской серии Super Taikyu. Позднее компания расширила исследования, сосредоточившись на вопросах хранения, транспортировки и заправки жидким водородом.

Параллельно технологии тестировались в раллийных дисциплинах на автомобилях GR Yaris H2 и GR Yaris Rally2 H2 Concept. В компании отмечают, что автоспорт позволяет быстрее выявлять технические ограничения и проверять новые решения в экстремальных условиях.

Toyota продолжает придерживаться стратегии развития различных технологий снижения выбросов, работая одновременно над электромобилями, гибридными силовыми установками, топливными элементами и водородными двигателями внутреннего сгорания.