The Telegraph: Банк Англии уберет с банкнот портреты Черчилля и Джейн Остин

Решение последовало после общественного опроса с участием 44 тысяч человек. Около 60% респондентов поддержали тему природы, тогда как исторические личности получили 38% голосов.

По данным издания, Банк Англии до объявления итогов консультации также заказал исследование у компании Savanta. В докладе утверждалось, что Уинстон Черчилль, Джейн Остин и Алан Тьюринг могут восприниматься «как спорные фигуры и не отражают современное культурное разнообразие страны». Исследователи рекомендовали сделать акцент на природе.

Банк настаивает на том, что решение о смене дизайна принял не на основании доклада Savanta, а по итогам публичного опроса. Глава регулятора Эндрю Бейли отметил, что одной из основных целей обновления дизайна является повышение защиты банкнот от подделок.

Тем не менее, планы вызвали критику со стороны ряда британских политиков. Представители Консервативной партии и партии «Реформа Великобритании» обвинили регулятора в попытке пересмотра исторического наследия страны.

Теперь британцам предстоит выбрать животных для новых банкнот из 18 видов местной фауны. Среди кандидатов: рыжая лисица, афалина, тупик и обыкновенная лягушка.

Традиция изображать исторических деятелей на британских банкнотах насчитывает более 50 лет. Первым — в 1970 году — на купюре в 20 фунтов появился Уильям Шекспир. Сейчас Черчилль украшает банкноту в 5 фунтов, Остин — в 10, художник Уильям Тернер — в 20, Тьюринг — в 50.