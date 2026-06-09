Innovega создала умные очки Gen One для людей с нарушениями зрения
Встроенная в очки камера фиксирует окружение, а программное обеспечение изменяет масштаб, яркость, контраст и резкость, выводя картинку на микродисплеи micro-OLED.
Для обработки данных устройство подключается к обычному смартфону.
Изначально стартап разрабатывал AR-контактные линзы при финансировании DARPA и Tencent. Однако из-за отсутствия массового рынка AR-очков у технологических гигантов компания сфокусировалась на помощи слабовидящим. По оценкам компании, потенциальная аудитория такой технологии составляет около 300 млн человек по всему миру — людей, потерявших значительную часть зрения и испытывающих трудности с повседневными задачами, такими как чтение текста или распознавание лиц.
Аппарат рассчитан на 3 часа активной работы.
По словам CEO Стива Уилли, цель продукта заключается в том, чтобы существенно повысить самостоятельность людей с нарушениями зрения, позволяя им выполнять базовые повседневные действия без посторонней помощи.
Производственным партнером компании выступает Quanta Computer, поставки 100 предзаказанных устройств по цене 2950 долларов начнутся в начале 2027 года.