Innovega создала умные очки Gen One для людей с нарушениями зрения

Встроенная в очки камера фиксирует окружение, а программное обеспечение изменяет масштаб, яркость, контраст и резкость, выводя картинку на микродисплеи micro-OLED.

Для обработки данных устройство подключается к обычному смартфону.

Изначально стартап разрабатывал AR-контактные линзы при финансировании DARPA и Tencent. Однако из-за отсутствия массового рынка AR-очков у технологических гигантов компания сфокусировалась на помощи слабовидящим. По оценкам компании, потенциальная аудитория такой технологии составляет около 300 млн человек по всему миру — людей, потерявших значительную часть зрения и испытывающих трудности с повседневными задачами, такими как чтение текста или распознавание лиц.

Аппарат рассчитан на 3 часа активной работы.

По словам CEO Стива Уилли, цель продукта заключается в том, чтобы существенно повысить самостоятельность людей с нарушениями зрения, позволяя им выполнять базовые повседневные действия без посторонней помощи.

Производственным партнером компании выступает Quanta Computer, поставки 100 предзаказанных устройств по цене 2950 долларов начнутся в начале 2027 года.