ФИФА выпустила официальный музыкальный альбом ЧМ–2026

Альбом открывают песни «Goals» в исполнении LiSA, Anitta и Rema, «Game Time» от Future и Tyla, а также «Illuminate» Джесси Рейес и Elyanna.

В треклист также вошли ремикс на «In the Stars» группы The Rolling Stones, композиция «Blessings» от Stormzy, Fridayy и Angel, а также песня «Dai», записанная Шакирой совместно с Burna Boy.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, альбом отражает масштаб и культурное разнообразие предстоящего турнира, объединяя музыкантов разных поколений, жанров и стран.

Композиции из сборника будут звучать во время предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и США, а также на церемонии открытия чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико.