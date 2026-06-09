Сумма экспортных сделок на бирже Туркменистана превысила $78,6 млн

Представители деловых кругов Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Таджикистана приобрели авиационный керосин, произведённый на предприятиях концерна «Türkmennebit», а также автомобильный бензин ECO-93 производства концерна «Türkmenhimiýa».

Кроме того, предпринимателям из ОАЭ и Турции были реализованы текстильная продукция, густой экстракт корня солодки, хлопковое масло и пшеничная мука.

На внутреннем рынке туркменские предприниматели закупили пшеничную муку, хлопковое масло, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопковое волокно, бязь, хлопчатобумажную пряжу и джинсовую ткань. Общая сумма внутренних сделок превысила 325,945 млн манатов.