Страны ОПЕК+ увеличат объем добычи нефти в июле

Участниками соглашения стали Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение было принято в ходе онлайн-встречи, а следующая консультация стран запланирована на 5 июля.

Квота России в июле вырастет на 62 тыс. баррелей в сутки и составит 9,8 млн баррелей. На такой же объем сможет увеличить добычу Саудовская Аравия — до 10,3 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем среди участников соглашения.

Наименьшая квота предусмотрена для Омана. В июле страна сможет добывать 831 тыс. баррелей в сутки, что на 5 тыс. больше июньского уровня.

Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая. По данным организации, в 2024 году на долю страны приходилось 13,5% общего объема производственных квот ОПЕК.