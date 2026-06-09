Самолёт NASA X-59 готовится впервые преодолеть скорость звука

В начале июня специалисты планируют поднять самолёт на высоту около 13 километров, где он должен преодолеть звуковой барьер. В дальнейшем, во время так называемого полёта в эксплуатационных условиях, аппарат достигнет скорости 1,4 Маха, или около 1490 километров в час, на высоте 16,7 километра. Эти параметры необходимы для сбора данных о тихом сверхзвуковом ударе во время будущих полётов над населёнными районами США.

Цель проекта — спроектировать самолёт так, чтобы вместо громкого звукового удара при преодолении звукового барьера на земле слышался лишь тихий «хлопок», сравнимый с закрытием автомобильной двери.

«Каждый шаг расширения диапазона возможностей приближает нас к демонстрации возможности бесшумного сверхзвукового полета, которая лежит в основе миссии Quesst. Завершение первого полета в условиях миссии особенно значимо — это момент, когда мы начинаем проверку работоспособности самолета в той среде, для которой он был разработан», — отметила руководитель проекта Low Boom Flight Demonstrator Кэтрин Бэм.

На нынешнем этапе главной задачей остаётся подтверждение заявленных характеристик и лётных качеств самолёта. Демонстрация тихого звукового удара запланирована на более поздний период.

Во время испытаний X-59 будет сопровождаться обычным сверхзвуковым самолётом. Его шум будет использоваться для маскировки звукового воздействия экспериментального аппарата. Для регистрации ударных волн X-59 на самолёте сопровождения установят специальный сенсорный зонд.

Первый полёт X-59 состоялся в октябре 2025 года. С тех пор специалисты проверили работу всех систем, в том числе внешней системы обзора. Предстоящие испытания входят в первую фазу программы, направленную на подтверждение лётной годности самолёта. Сбор данных для второй фазы, посвящённой измерению уровня звукового удара, начнётся позднее.