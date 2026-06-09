На побережье Каспия в Авазе отметили Международный день йоги

В акции приняли участие молодёжь, жители Туркменбаши и отдыхающие оздоровительных центров.

Под руководством инструктора участники выполнили традиционные асаны и упражнения пранаямы. После завершения занятия им вручили фрукты.

Посольство Индии в Туркменистане совместно с туркменскими партнёрами регулярно проводит мероприятия по йоге. После открытия Центра йоги и традиционной медицины в спортивном комплексе «Bagtyýarlyk» в Ашхабаде там также организуются постоянные занятия с участием местных преподавателей.

Подобные акции на побережье Каспийского моря проводятся третий год подряд.