На побережье Каспия в Авазе отметили Международный день йоги

На побережье Каспия в Авазе отметили Международный день йоги
7 июня на пляже коттеджного комплекса «Tolkun» в Авазе состоялся мастер-класс по йоге. Посольство Индии в Туркменистане организовало мероприятие в рамках празднования Международного дня йоги, который ежегодно отмечается 21 июня.

В акции приняли участие молодёжь, жители Туркменбаши и отдыхающие оздоровительных центров.

Под руководством инструктора участники выполнили традиционные асаны и упражнения пранаямы. После завершения занятия им вручили фрукты.

Посольство Индии в Туркменистане совместно с туркменскими партнёрами регулярно проводит мероприятия по йоге. После открытия Центра йоги и традиционной медицины в спортивном комплексе «Bagtyýarlyk» в Ашхабаде там также организуются постоянные занятия с участием местных преподавателей.

Подобные акции на побережье Каспийского моря проводятся третий год подряд.