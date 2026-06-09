Месси стал лауреатом премии принцессы Астурийской

На награду претендовали 27 кандидатов из 12 стран. Кандидатуру восьмикратного обладателя «Золотого мяча» выдвинул президент клуба «Ветуста Универсидад де Овьедо Триатлон» Давид Гонсалес Алонсо.

Церемония вручения премии состоится в октябре. Лауреат получит скульптуру испанского художника Жоана Миро, диплом, памятный значок и денежную премию в размере 50 тысяч евро.

Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, клуба «Барселона» и сборной Аргентины. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, «Финалиссиму» в 2022 году, а также чемпионат мира 2022 года.

Футболист также вошёл в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе аргентинцы сыграют с командами Алжира, Австрии и Иордании.