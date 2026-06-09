Мередов и заместитель госсекретаря США обсудили расширение двустороннего партнерства

Стороны обсудили развитие туркмено-американского сотрудничества и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем расширении.

В ходе переговоров было отмечено активное взаимодействие двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подчеркивалось, что важную роль в развитии двусторонних отношений играют контакты на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в области образования, науки, культуры и цифровизации ключевых отраслей экономики. Было отмечено, что Туркменистан участвует более чем в 15 образовательных программах США, а также развивает взаимодействие между профильными вузами двух стран.

Стороны рассмотрели перспективы реализации совместных культурно-гуманитарных проектов и отметили результаты программы Фонда послов по сохранению культурного наследия, которая действует в Туркменистане уже 25 лет.

Отдельной темой переговоров стало сотрудничество в сфере СМИ, связей с общественностью и публичной дипломатии. Обсуждались развитие профессиональных контактов, обмен опытом и совместные проекты.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия как на двусторонней основе, так и в формате «С5+1».