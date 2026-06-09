В ТСХУ наградили победителей международного конкурса по ЦУР

Конкурс был приурочен ко Всемирному дню окружающей среды и 35-летию независимости Туркменистана. На него поступило около 150 работ студентов из Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии и Румынии.

Во второй этап, проходивший с 1 по 5 июня, были отобраны 45 проектов. Работы оценивались по актуальности, инновационности, научной обоснованности, качеству изложения и возможности практической реализации.

Победителями стали авторы 28 проектов, из которых 20 подготовили студенты Туркменистана и 8 — иностранные участники. Первое место получили пять проектов, второе — девять, третье — четырнадцать. Ещё 14 авторов удостоены специальных поощрительных призов.

В рамках церемонии была организована выставка, посвящённая вопросам охраны окружающей среды и биоразнообразия, после чего состоялся праздничный концерт.

товили студенты Туркменистана и 8 — иностранные участники. Первое место получили пять проектов, второе — девять, третье — четырнадцать. Ещё 14 авторов удостоены специальных поощрительных призов.

В рамках церемонии была организована выставка, посвящённая вопросам охраны окружающей среды и биоразнообразия, после чего состоялся праздничный концерт.