Toyota отказалась от выпуска серийного Lexus LF-ZC

Концепт Lexus LF-ZC был впервые представлен осенью 2023 года как демонстрация будущего поколения электромобилей марки. Тогда сообщалось, что модель потенциально сможет преодолевать около 1000 километров на одном заряде батареи.

Изначально запуск серийной версии ожидался в 2026 году, позднее сроки были перенесены на середину 2027 года. Теперь проект полностью отменён.

При этом Toyota не отказывается от дальнейших разработок в области электротранспорта. Компания продолжит работу над твердотельными аккумуляторами и технологией Gigacast, предусматривающей цельное литьё крупных алюминиевых деталей.

Ожидается, что эти решения будут использоваться в будущих моделях японского автопроизводителя.

Ранее аналитики прогнозировали замедление темпов роста всего мирового рынка электромобилей. По их оценкам, в 2026 году продажи таких автомобилей достигнут примерно 23,9 млн единиц, а темпы роста сократятся с нынешних 20% до 15,7%.